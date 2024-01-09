Портал поставщиков в 2023 году посетили 1,8 миллиона пользователей
25 декабря 202315:45
Портал поставщиков в этом году посетили 1,8 миллиона пользователей. Две трети уникальных посетителей – из столицы и Подмосковья, сообщил глава столичного Департамента по конкурентной политике Кирилл Пуртов.
Платформа популярна также в других регионах. В числе лидеров - Санкт-Петербург и Ленинградская область, Пермский и Краснодарский края, Нижегородская и Свердловская области.
Число пользователей из них превысило 262 тысячи - или почти 15 процентов от общего количества уникальных посетителей.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru