Портал поставщиков в 2023 году посетили 1,8 миллиона пользователей

Портал поставщиков в этом году посетили 1,8 миллиона пользователей. Две трети уникальных посетителей – из столицы и Подмосковья, сообщил глава столичного Департамента по конкурентной политике Кирилл Пуртов.

Платформа популярна также в других регионах. В числе лидеров - Санкт-Петербург и Ленинградская область, Пермский и Краснодарский края, Нижегородская и Свердловская области.

Число пользователей из них превысило 262 тысячи - или почти 15 процентов от общего количества уникальных посетителей.

