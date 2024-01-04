Ефимов: Соцучреждениям Москвы передали более 140 помещений и зданий в 2023 году
Социальным учреждениям Москвы в 2023 году были выделены помещения общей площадью почти 300 тысяч квадратных метров. Об этом сообщил заммэра Москвы Владимир Ефимов.
«Социально значимые организации пользуются поддержкой города, который выделяет им для работы необходимые помещения. В 2023 году столица предоставила советам ветеранов, досуговым центрам, образовательным учреждениям и центрам московского долголетия 145 зданий», – отметил Ефимов.
Указанная недвижимость передается соцучреждениям Москвы на праве оперативного управления, что позволяет им оснащать её необходимым оборудованием, проводить ремонт и оказывать услуги жителям столицы.
Как уточнил глава столичного департамента городского имущества Максим Гаман, больше всего объектов недвижимости передана организациям социальной сферы Москвы в Северном административном округе – 26 помещений площадью 58,8 тысячи квадратных метров. На втором месте идут соцучреждения северо-запада столицы, получившие 20 объектов площадью более семи тысяч квадратных метров. На третьем – учреждения в ТиНАО. Им выделено 17 объектов недвижимости общей площадью 98,8 тысячи квадратных метров.
По его словам, ещё 15 помещений площадью 18,9 тысячи квадратных метров расположены на ЮВАО, по 12 – получили организации на западе и юго-западе города, их площадь составляет 20,55 тысячи и 3,4 тысячи квадратных метров соответственно.
Самый большой объект недвижимости получила общеобразовательная школа №2094 в поселении Сосенском в ТиНАО. Ей выделено помещение площадью 24,4 тысячи квадратных метров.
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