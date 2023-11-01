Ефимов сообщил о росте оборота производителей пищевых продуктов в Москве

В Москве оборот производителей пищевой продукции с января по август текущего года увеличился на 6,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 388,3 миллиарда рублей. Об этом сообщил заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

«Московские производители пищевой продукции постоянно наращивают производство и выходят на новые рынки сбыта. Оборот компаний этой сферы за восемь месяцев текущего года достиг 388,3 миллиарда рублей – на 6,8 процента больше, чем годом ранее», - сказал Ефимов.

Он отметил, что более четверти объема обеспечили специализирующиеся на переработке и консервировании мяса и мясной продукции предприятия. На втором месте по росту заняли производители молочной продукции с выручкой в 58,4 миллиарда рублей. В тройке лидеров оказались и хлебобулочные и мучные кондитерские изделия с 53,6 миллиарда рублей выручки.

По данным департамента экономической политики и развития Москвы, с января по август самый активный рост показали компании по производству молочной продукции – их обороты увеличились на 16,7 процента в сопоставимых ценах. Выручка компаний по переработке и консервированию мяса выросла на 13,2 процента. Отрасль растет благодаря крупным и средним предприятиям, на которых приходится более 80,6 процента оборота.

На сегодняшний день в Москве работают более 250 производителей продуктов питания, уточнили в департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы. В общей сложности в работе задействованы более 60 тысяч человек, благодаря чему выпуск продуктов питания в Москве вырос на 29,1 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

