Ефимов: Сервисами Инвестпортала Москвы воспользовались почти 200 тыс раз за год

Каталогом сервисов Инвестиционного портала Москвы онлайн посетители воспользовались 197 тысяч раз в течении 2023 года. Это на 18,5 % больше по сравнению с 2022 годом. Такую статистику привёл заместитель мэра российской столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Он отметил, что регистрация в личном кабинете даёт возможность воспользоваться инструментами портала в полном объеме. Инвесторы, в частности, могут оформить заявление на получение статусов, финансовую помощь, выбрать земельный участок для базирования собственного бизнеса.

«В 2023 году функционал Инвестиционного портала расширился. Теперь через него можно обратиться в Центр поддержки промышленности, подобрать образовательную программу в «Московской технической школе», подать заявку на помощь в расширении экспортной деятельности», – рассказал заммэра.

Например, электронной записью на осмотр объекта торгов в 2023 году воспользовались 68 тысяч раз. Линия прямых обращений с момента открытия в общей сложности приняла около 19 тысяч обращений от предпринимателей, в том числе около трех тысяч – в 2023 году.

Глава Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский рассказал, что в этом году список сервисов пополнил инвестиционный калькулятор. Он помогает рассчитать расходы на организацию нового или развитие действующего производства.

Инвестиционный портал представляет собой уникальную площадку. Она обеспечивает инвесторам и бизнесу прямой контакт со столицей на всех этапах воплощения в жизнь проекта. На портале существует кроссплатформенная аутентификация. Она позволяет авторизоваться на ресурсе с помощью единого городского идентификатора MosID или через аккаунт портала поставщиков.

