Ефимов: Сервис «Инвестиционный калькулятор» запустили в Москве
На Инвестиционном портале города Москвы появился новый автоматический сервис — «Инвестиционный калькулятор». Об этом заявил заммэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.
По словам вице-мэра, Инвестиционный портал Москвы — по-прежнему один из наиболее востребованных сайтов для инвесторов. «Инвестиционный калькулятор» позволяет пользователю рассчитать расходы на создание и развитие столичного производственного предприятия. «Сервис учитывает расходы на выплату заработной платы сотрудникам, аренду объектов недвижимости, закупку оборудования, налогообложение и другие переменные», — добавил Ефимов.
Работать с сервисом могут пользователи, зарегистрированные на Инвестиционном портале города Москвы. В специальную форму следует добавить исходные данные, например, площадь земельного участка, предполагаемую численность работников, административный округ и район, в котором расположится производство, и требуемое количество объектов оборудования и недвижимости. Пользователю будет предоставлен детализированный отчет, также можно будет узнать о рекомендованных мерах поддержки, предлагаемых городом.
По словам министра правительства Москвы, главы Департамента инвестиционной и промышленной политики столицы Владислава Овчинского, пользователи Инвестиционного портала могут ознакомиться с исчерпывающей информацией о мерах поддержки предприятий, а также с налоговыми режимами и льготами. Кроме того, инвесторы могут напрямую пообщаться с московским правительством, определиться с подходящим видом помощи, подать заявки на получение льгот, осмотреть выставленную на торги недвижимость и так далее.
Создатели сервиса учитывали опыт других стран: так, был проведен комплексный анализ цифровизации госсектора стран Европы и государств Азиатско-Тихоокеанского региона. Разработчики обратили внимание на значительные недостатки и преимущества международного опыта.
Особенности настроек интерфейса личного кабинета позволяют инвесторам оптимизировать работу с сервисом под собственные потребности. В частности, пользователи могут удалять, добавлять и менять местами отображаемые элементы. Так формируется персональный дашборд с актуальной для конкретного пользователя информацией, в частности, о статусах отправленных обращений и заявок, избранных онлайн-сервисах и прочих важных элементах разделов Инвестиционного портала.
Более подробная информация об имущественно-земельных отношениях и экономической политике Москвы доступна на портале economy.mos.ru.
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