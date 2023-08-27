Ефимов: Регионы опубликовали на Портале поставщиков более 1 млн закупок за 5 лет

Заказчики из регионов страны на столичном Портале поставщиков опубликовали более 1 миллиона закупок по потребностям за пять лет и сэкономили благодаря этому свыше 8,5 миллиарда рублей. Об этом сообщил заммэра Москвы Владимир Ефимов.

Он напомнил, что региональные заказчики получили возможность работать на столичном Портале поставщиков и обеспечивать свои оперативные потребности через закупки малого объема с августа 2018 года.

«За это время к ресурсу присоединились более 56 тысяч заказчиков из 40 регионов России. Они опубликовали на платформе более 1,1 миллиона закупок по потребностям на сумму 136,6 миллиарда рублей», – уточнил вице-мэр.

Подмосковье находится на первом месте по приобретению необходимой продукции через закупки по потребностям: за пять лет область опубликовала 458,5 тысячи закупок на 61,3 миллиарда рублей. Следом за ней следует Санкт-Петербург с 252,8 тысячи закупок на 28 миллиардов рублей, тройку лидеров замыкает Краснодарский край, опубликовавший 90 тысяч закупок на 5,8 миллиарда рублей. В первую пятерку вошли также Пермский край и Ямало-Ненецкий автономный округ.

Как отметил глава столичного департамента по конкурентной политике Иван Щербаков, с развитием Портала и увеличением числа заказчиков из регионов растет и число публикуемых закупок по потребностям.

«В 2019 году было опубликовано 91,8 тысячи процедур объемом 7,3 миллиарда рублей, а в 2022-м – 360,5 тысячи закупок на 48,9 миллиарда рублей», – рассказал глава департамента.

Как подчеркнул замглавы департамента информационных технологий города Москвы Роман Урнышев, пользователям из регионов на столичном Портале поставщиков доступны все цифровые возможности платформы.

Москва – город, развивающий предпринимательство. Портал поставщиков позволяет поддерживать российских производителей: на платформе заказчики могут подбирать российские аналоги импортной продукции. Так, в 2022 году столица заключила на ресурсе 129,8 тысячи контрактов на 24,1 миллиарда рублей, 79% из них – на закупку товаров российского производства.

