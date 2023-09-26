Ефимов: Производство мебели в Москве выросло на 13%

Столичные мебельные фабрики с января по июль 2023 года увеличили объем производства на 13,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщил и.о. заместителя мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

«Оборот мебельных компаний города вырос на 45,8% и превысил отметку в 12,1 млрд рублей», – сказал Ефимов.

Со своей стороны, и.о. руководителя Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский отметил, что столичные предприятия активно работают над импортозамещением.

«Только в июле этого года мебельные фабрики города отгрузили продукции на 1,3 млрд рублей», - подчеркнул Овчинский. По его словам, эти показатели превышают цифры июля 2022 года на 45%.

На сегодняшний день в Москве работают более 4 тыс. индустриальных предприятий, на которых задействованы более 720 тыс. человек. В числе крупнейших перспективных проектов: фармацевтический кластер, кластеры электромобилестроения, электроники и фотоники, и федеральный центр беспилотных авиасистем, расположенный на территории индустриального парка «Руднево».

