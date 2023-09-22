Ефимов: Прибыль девяти тысяч предприятий Москвы выросла почти на 17%

Девять тысяч прибыльных крупных и средних предприятий Москвы за первые шесть месяцев 2023 года продемонстрировали высокий результат, их прибыль составила 6,2 триллиона рублей. Об этом сообщил и. о. заммэра столицы Владимир Ефимов.

Он отметил, что по сравнению с 2022 годом прибыль выросла на 16,7%. В выборку вошли частные компании, которые по итогам двух последних лет имели положительный финансовый результат.

«Более 20% прибыли в период с января по июль 2023 года обеспечили обрабатывающие производства, еще 16% пришлось на предприятия торговли, тройку лидеров с 13% замкнули компании финансовой сферы», – рассказал Ефимов.

По словам и. о. главы столичного департамента экономической политики и развития Марии Багреевой, самый значительный прирост прибыли в 6,3 раза по итогам первого полугодия 2023 года зафиксирован у административных компаний, далее идут предприятия ИТ и связи с приростом в 2,3 раза.

«Предприятия из сферы обеспечения электроэнергией, газом, паром и кондиционированием воздуха, нарастили прибыль почти на 50%, профессиональной, научной и технической деятельности – на 42%, образования – на 32%», – уточнила Багреева.

Москва – один из крупнейших мегаполисов мира. Начиная с 2010 года, российская столица уверенно входит в число мировых лидеров по качеству жизни человека, уровню развития городской среды, транспорта, городского здравоохранения, школьного образования, жилищного строительства, городских услуг, электронного правительства и безопасности.