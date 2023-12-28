Ефимов: Право на редевелопмент территории в Полесском проезде выставили на торги
В столице начался прием заявок на участие в торгах на право заключения договора о комплексном развитии участка в Полесском проезде, сообщил заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.
«Инвестиции в развитие площадки оценивается почти в семь миллиардов рублей. В результате реализации проекта будет создано более 850 рабочих мест», – добавил он.
Участок, выставленный на торги, имеет хорошую транспортную доступность вблизи метро «Щукинская». На данный момент на территории находится неиспользуемая газозаправочная станция и склады.
По словам руководитель департамента городского имущества столицы Максима Гамана, инвестор сможет возвести на участке до 35 тысяч квадратных метров общественно-деловой недвижимости. Также на территории разместят помещения для московского метрополитена.
«По итогам редевелопмента здесь появится современное городское пространство», – заключил Гаман.
Программа комплексного развития территорий (КРТ) позволяет создать многофункциональные городские кварталы. На месте бывших промзон и неэффективно используемых участков строится комфортное жилье и необходимая инфраструктура. На данный момент в рамках программы в Москве ведется реализация 188 проектов.
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