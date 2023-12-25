Ефимов: Портал поставщиков увеличил число пользователей в 2023 году до 1,8 млн

«Портал поставщиков позволяет госзаказчикам оперативно проводить закупки малого объема, а предпринимателям – расширять географию бизнеса, продвигать продукцию собственного производства и анализировать рынок через предложения конкурентов», – отметил Ефимов.

По его словам, благодаря оформлению контрактов онлайн, участники сделок экономят время и получают безопасное заключение договоров. На сегодняшний день на платформе зарегистрировались уже больше 325 тысяч предпринимателей со всех уголков России.

По словам главы столичного департамента по конкурентной политике Кирилла Пуртова, наиболее активными стали пользователи из Москвы и Подмосковья, которые составляют две трети всех посетителей Портала за 2023 год. Также отмечается, что средний возраст большинства посетителей ресурса составляет 25-44 лет: таких пользователей почти 90%, при этом 53% из них - мужчины и 47% – женщины, отметил Пуртов.

На Портале поставщиков работают заказчики из 40 российских регионов и поставщики со всей России, а каталог продукции насчитывает более 2,5 миллиона уникальных наименований. Каждый день на платформе заключаются порядка 1,5 тысяч контрактов. Сам сервис регулярно оптимизируют и обновляют.

