Ефимов: почти 450 участков под ИЖС выкупили со скидкой жители Москвы
Жители столицы за четыре года выкупили за 40% от кадастровой стоимости 49 гектаров земли, которую они арендовали у города для индивидуального жилищного строительства. Об этом сообщил заместитель мера Москвы Владимир Ефимов.
«С апреля 2020 года физические лица – собственники объектов недвижимости имеют право выкупить у города земельные участки для индивидуального жилищного строительства со скидкой 60% от кадастровой стоимости. За это время жители приобрели у города таким образом 449 земельных участков общей площадью 49 гектаров. Благодаря этому москвичи сэкономили около 1,5 миллиарда рублей», – рассказал заместитель мэра.
Такая возможность была предоставлена исключительно для собственников объектов недвижимости, расположенных на арендованной земле.
Глава столичного департамента городского имущества Максим Гаман уточнил, что в 2024 году москвичи выкупили у города 33 земельных участка общей площадью 3,8 гектара.
Он добавил, что благодаря праву выкупа со скидкой общая экономия жителей столицы составила 114,3 миллиона рублей.
Для того, что воспользоваться этим правом следует обратиться в столичный департамент городского имущества. Подать заявление можно через портал mos.ru.
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