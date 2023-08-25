Ефимов: Определены инвесторы для реорганизации 10 участков Москвы

Более пяти миллиардов рублей поступило в бюджет Москвы по итогам торгов на право заключения договоров о комплексном развитии территорий с 2020 года. Об этом сообщил заммэра Москвы Владимир Ефимов. По его словам, за это время были определены инвесторы для реорганизации 10 неэффективно используемых участков общей площадью более 242 гектаров.

«На них возведут почти 4,5 миллиона квадратных метров недвижимости и создадут свыше 53 тысяч рабочих мест, а ежегодный бюджетный эффект после завершения работ составит не менее 19 миллиардов рублей», – отметил вице-мэр.

Больше всего земельных участков бывших промзон расположены на севере Москвы. По одному на западе, северо-востоке, юго-западе, юге столицы и в ТиНАО.

Как рассказал глава столичного департамента городского имущества Максим Гаман, на этих территориях возведут более 2 миллионов квадратных метров жилья, в том числе 464 тысячи квадратных метров по программе реновации.

Кроме того, там появится более миллиона квадратных метров общественно-деловой недвижимости и около 1,5 миллиона квадратных метров промышленных производств, уточнил Гаман.

В будущих кварталах построят три технопарка, девять образовательных учреждений, пять спорткомплексов, торговые и деловые центры, а также прогулочные зоны и скверы для отдыха.

В рамках программы комплексного развития территорий в столице создают многофункциональные городские кварталы, где на месте бывших промышленных зон и неэффективно используемых участков возводят комфортное жилье, дороги, а также всю необходимую инфраструктуру. Сейчас в Москве в разных стадиях реализации находится 188 проектов КРТ общей площадью около 2,45 тысячи гектаров.