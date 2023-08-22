Ефимов: Объем производства обуви в Москве вырос почти на 20% за полгода

Московские обувные фабрики увеличили выпуск продукции на 19,2% за полгода по сравнению с тем же периодом 2022 года, рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

«За первые шесть месяцев текущего года московские предприятия выпустили 812,6 тысячи пар обуви. Общий объем отгруженной продукции вырос на 46,8% в годовом выражении и достиг отметки в 11,5 миллиарда рублей», - сообщил он.

По его словам, такие показатели говорят об активной работе производителей в сфере замещения товаров иностранных компаний, которые ушли с российского рынка.

Глава Департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский отметил, что город оказывает широкую поддержку отрасли. Москва – город с развитым производством. Сегодня в сфере легкой промышленности в столице функционируют более 200 предприятий, на них задействованы более 10 тысяч человек.