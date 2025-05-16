Картины позднего Церетели покажут в Российской академии художеств

Картины скульптора и художника Зураба Церетели, написанные им в последние годы жизни, ранее не выставлявшиеся, представят на выставке в Российской академии художеств. Об этом заявил его внук, временно исполняющий обязанности президента Российской академии художеств Василий Церетели, сообщает ТАСС.

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По его словам, проект планируется реализовать до конца 2025 года.

«В Москве также будет представлена еще одна скульптура Зураба Константиновича, но мы отдельно объявим об этом», - добавил Василий Церетели.

Ранее стало известно, что внук Церетели намерен продолжить работу деда в Российской академии художеств, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: ТАСС
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