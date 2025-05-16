Картины позднего Церетели покажут в Российской академии художеств
Картины скульптора и художника Зураба Церетели, написанные им в последние годы жизни, ранее не выставлявшиеся, представят на выставке в Российской академии художеств. Об этом заявил его внук, временно исполняющий обязанности президента Российской академии художеств Василий Церетели, сообщает ТАСС.
По его словам, проект планируется реализовать до конца 2025 года.
«В Москве также будет представлена еще одна скульптура Зураба Константиновича, но мы отдельно объявим об этом», - добавил Василий Церетели.
Ранее стало известно, что внук Церетели намерен продолжить работу деда в Российской академии художеств, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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