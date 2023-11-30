Ефимов: На Портале поставщиков заработал бесплатный обучающий сервис

На Портале поставщиков заработал бесплатный сервис «Школа поставщика», где предприниматели смогут обучиться участию в котировочных сессиях и отработать навыки в тестовом режиме, рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

«Порталом поставщиков пользуются предприниматели со всей страны. Платформа позволяет им реализовывать свою продукцию госзаказчикам из 40 регионов России, которые только в январе – сентябре этого года опубликовали на ресурсе 139,2 тысячи котировочных сессий», - отметил он.

По его словам, раздел «Школа поставщика» помогает пользователям разобраться в функциях платформы, а также самостоятельно протестировать участие в закупках.

Глава столичного Департамента по конкурентной политике Иван Щербаков добавил, что на данном этапе представлены программы по отработке навыков участия в котировочных сессиях, далее добавятся обучающие курсы по работе с каталогом продукции и электронному исполнению контрактов.

Котировочная сессия подразумевает мини-аукцион, который длится от 3 до 24 часов. В рамках него поставщики конкурируют друг с другом, постепенно снижая цены, а побеждает тот, кто предложил наименьшую стоимость.

Портал поставщиков был создан в 2013 году для автоматизации закупок. Сейчас на платформе работают 310 тысяч поставщиков, а для поддержки пользователей в российских регионах открываются специальные представительства.

В столице Портал помогает предпринимателям реализовывать товары и услуги, что в большей степени важно для малого бизнеса, как раз более 90% поставщиков на платформе представляют малый и средний бизнес.

