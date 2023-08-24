Ефимов: На МУФ подписан второй договор о комплексном развитии территории в ТиНАО

На площадке Московского урбанистического форума – 2023 (МУФ) столица заключила с правообладателем участка договор о комплексном развитии неэффективно используемой территории площадью 94,6 гектара в ТиНАО, рассказал заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

«Сегодня город и группа компаний «ИНСИТИ» заключили договор о комплексном развитии участка общей площадью 94,6 гектара в поселении Краснопахорском», - отметил заммэра.

По его словам, это уже второй подобный проект по инициативе правообладателей, перешедший в стадию активной реализации. Ефимов уточнил, что в развитие данного участка вложат порядка 15 миллиардов рублей, а также создадут более 399 рабочих мест.

Министр правительства Москвы, глава департамента городского имущества города Москвы Максим Гаман отметил, что инвестор возведет больше 202 тысяч квадратных метров недвижимости за семь лет. В частности, будут построены больше свыше 178 тысяч квадратных метров жилой недвижимости и 24 тысячи квадратных метров общественно-деловых объектов. На участке планируется разместить детский сад на 200 мест и школу на 400 учеников, а также физкультурно-оздоровительный комплекс площадью 2,8 тысячи квадратных метров. Окружающую территорию приведут в порядок и озеленят.

Стоит отметить, что в рамках программы КРТ возводятся многофункциональные городские кварталы, где на месте бывших промзон строят новое жилье, дороги и обеспечивают облагороженное пространство необходимой инфраструктурой. На данный момент в столице ведется реализация 188 проектов КРТ общей площадью порядка 2,45 тысячи гектаров.

