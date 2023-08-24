Ефимов: На МУФ подписан второй договор о комплексном развитии территории в ТиНАО
На площадке Московского урбанистического форума – 2023 (МУФ) столица заключила с правообладателем участка договор о комплексном развитии неэффективно используемой территории площадью 94,6 гектара в ТиНАО, рассказал заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.
«Сегодня город и группа компаний «ИНСИТИ» заключили договор о комплексном развитии участка общей площадью 94,6 гектара в поселении Краснопахорском», - отметил заммэра.
По его словам, это уже второй подобный проект по инициативе правообладателей, перешедший в стадию активной реализации. Ефимов уточнил, что в развитие данного участка вложат порядка 15 миллиардов рублей, а также создадут более 399 рабочих мест.
Министр правительства Москвы, глава департамента городского имущества города Москвы Максим Гаман отметил, что инвестор возведет больше 202 тысяч квадратных метров недвижимости за семь лет. В частности, будут построены больше свыше 178 тысяч квадратных метров жилой недвижимости и 24 тысячи квадратных метров общественно-деловых объектов. На участке планируется разместить детский сад на 200 мест и школу на 400 учеников, а также физкультурно-оздоровительный комплекс площадью 2,8 тысячи квадратных метров. Окружающую территорию приведут в порядок и озеленят.
Стоит отметить, что в рамках программы КРТ возводятся многофункциональные городские кварталы, где на месте бывших промзон строят новое жилье, дороги и обеспечивают облагороженное пространство необходимой инфраструктурой. На данный момент в столице ведется реализация 188 проектов КРТ общей площадью порядка 2,45 тысячи гектаров.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Экс-разведчик Риттер: Россия освободит Одессу после отступления ВСУ
- Путин назвал Пригожина человеком сложной судьбы
- Командир «Ахмата» заявил, что гибель Пригожина могла быть выгодна США и Франции
- Премьер-министр Эстонии заявила, что не знала о бизнесе мужа в России
- Шапша: въехавший в толпу в Калуге водитель был под наркотиками
- Мизулина назвала Евгения Пригожина «большим патриотом России»
- Украина внесла в список «спонсоров войны» компании Philip Morris и Japan Tobacco
- Эксперт объяснила резко возросшее число платежей по СБП
- Дочь погибшего пилота заявила, что он много лет работал с Евгением Пригожиным
- В Петербурге пропал сооснователь группы «Алиса» Андрей Шаталин
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru