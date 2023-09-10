Ефимов: На Инвестпортале Москвы появился Центр поддержки промышленности
Центр поддержки промышленности, где предприятиям помогают решить вопросы, связанные с полномочиями городских ведомств, теперь доступен онлайн на Инвестиционном портале столицы. Об этом рассказал заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.
Он отметил, что Центр поддержки промышленности был создан в 2022 году. По словам Ефимова, он помогает бизнесу с любыми вопросами: от организации парковки у завода до выхода на экспортные рынки. Заммэра указал, что с переносом Центра на Инвестпортал представители бизнеса смогут сообщать о проблемах, а также задавать вопросы в любое время дистанционно.
«На данный момент туда обратились 644 столичных предприятия, более 600 вопросов уже проработано», - добавил Ефимов.
В свою очередь руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский рассказал, что теперь Центр будет оперативнее узнавать о проблемах промышленности и вовремя реагировать на них. По его словам, если обратившийся не найдет на портале нужный сервис, то он может направить запрос специалистам, которые помогут решить вопрос. Как отметили в Департаменте информационных технологий, направить обращение в Центр поддержки промышленности могут зарегистрированные пользователи Инвестпортала.
Инвестиционный портал столицы на протяжении 9 лет остается одним из самых востребованных специализированных ресурсов для инвесторов. Таким образом, портал дает всю необходимую информацию о мерах поддержки, в частности для промышленных предприятий, а также налоговых режимах и льготах. Инвесторы могут напрямую связаться с московским правительством, найти нужный вид помощи, подать заявки на получение специальных статусов, которые дают право на льготы. Также инвесторы могут осмотреть недвижимость, выставленную на торги и многое другое.
Больше об экономической политике и имущественно-земельных отношениях Москвы можно узнать на сайте economy.mos.ru.
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