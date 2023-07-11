Ефимов: «МТШ» обучила за полгода более 600 специалистов по производственным технологиям

«Московская техническая школа» с начала 2023 года подготовила более шестисот сотрудников для работы на предприятиях с новыми технологиями, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

«Столица несколько лет активно развивает кадровый потенциал индустрии. «Московская техническая школа» с момента открытия подготовила более тысячи инженерно-технических специалистов, причем более половины из них – 638 сотрудников – за первые шесть месяцев 2023 года», – сказал Ефимов.

При этом он подчеркнул, что квалифицированные специалисты играют ключевую роль в развитии промышленного сектора московской экономики.

Со своей стороны, руководитель столичного Департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский, отметил, что на сегодняшний день в «МТШ» ведется обучение по семи направлениям, а также работают более 60 курсов повышения квалификации.

«Мы активно способствуем развитию проекта – в этом году будет открыто еще два направления, а также помогаем компаниям обучать сотрудников. Так, город предоставляет им субсидию, которая возмещает до 95% затрат на обучение специалистов», – добавил Овчинский.

«Московская техническая школа» – проект правительства Москвы, который был запущен в 2021 году. Там, в частности, ведется обучение по направлениям: «Робототехника и сенсорика», «Искусственный интеллект», «Технологии связи», «Микроэлектроника и фотоника» и «Аддитивные технологии».

