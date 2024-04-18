Ефимов: Москвичи получили право собственности на 106 нежилых помещений с начала 2024 года

За первые три месяца 2024 года Москва передала гражданам права собственности на 106 нежилых помещений в многоквартирных домах, сообщил заммэра города по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

Отмечается, что общая площадь объектов составила 16 тысяч квадратных метров, среди них встречаются чердаки, подвалы и технические помещения.

«Владельцы имущества в этих зданиях смогут оформить объекты в общедолевую собственность, что позволит использовать их для вспомогательных нужд, например, под кладовки и места для хранения велосипедов, самокатов, детских колясок», – рассказал он.

Со своей стороны, министр правительства Москвы а Максим Гаман заявил, что право оформить в долевую собственность объекты общего имущества в многоквартирных домах собственники жилья получили в 2014 году. На данный момент права переданы на 3,6 тысячи объектов общей площадью почти 450 тысяч квадратных метров.

Ранее сообщалось, что Москва предлагает инвесторам приобрести нежилое помещение в многоквартирном доме на западе города, в районе Дорогомилово. Об этом объявил глава Департамента по конкурентной политике Кирилл Пуртов. Свободное назначение объекта даёт возможность приспособить его для разных коммерческих целей.

