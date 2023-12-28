Ефимов: Москва заключила 194 тысячи сделок на Портале поставщиков в 2023 году
Число проведенных сделок с представителями малого и среднего бизнеса на Портале поставщиков в 2023 году выросло на 4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и достигло 194 тысяч, рассказал заммэра Москвы Владимир Ефимов.
По его словам, Портал поставщиков помогает представителям малого бизнеса, ведь благодаря сервису они могут работать напрямую с городом, что обеспечит предпринимателям стабильную прибыль и спрос на их продукцию.
«Именно у них Москва закупает примерно 84% товаров, работ и услуг на ресурсе. Только в этом году подписано 194 тысячи контрактов на сумму 36,6 миллиарда рублей. Для сравнения, в 2022-м было проведено 186,7 тысячи сделок на 35,5 миллиарда рублей», - подчеркнул заммэра.
Ефимов также рассказал, что столичные производители выпускают самые разные товары: строительные, медицинские и хозяйственные, канцелярские изделия, бытовую технику и средства связи, услуги техобслуживания и ремонта и так далее.
За 2023 год малые и средние компании столицы заключили с городом 127 тысяч контрактов и поставили продукции на сумму 23,8 миллиарда рублей. С поставщиками из Подмосковья заключили 35,3 тысячи контрактов на 6,6 миллиарда рублей. За ними следуют предприниматели из Санкт-Петербурга, из Калужской и Тамбовской областей.
Глава столичного департамента по конкурентной политике Кирилл Пуртов отметил, что малые и средние компании составляют более 90% пользователей Портала поставщиков.
«Активнее всех в закупках участвуют микропредприятия: с ними московские заказчики за год заключили более 166 тысяч контрактов на сумму 30,3 миллиарда рублей. Число сделок с малыми предприятиями превысило 24 тысячи – они поставили городу продукцию на 5,6 миллиарда рублей. Сумма закупок у среднего бизнеса составила более 700 миллионов рублей – такие компании подписали около трех тысяч контрактов с городом», – уточнил Пуртов.
На Портале поставщиков работают заказчики из 40 российских регионов и поставщики со всей России, а каталог продукции насчитывает более 2,5 миллиона уникальных наименований. Каждый день на платформе заключаются порядка 1,5 тысяч контрактов. Сам сервис регулярно оптимизируют и обновляют. Пользователи портала могут воспользоваться удобными сервисами, которые помогают оптимизировать процедуры по закупке и обеспечивают эффективность работы на платформе.
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