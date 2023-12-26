Ефимов: Москва заключила 12 договоров с инвесторами на право развития территорий
В шести округах Москвы приступили к реализации 12 проектов комплексного развития территорий (КРТ), сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.
«В результате в столице появится не менее 75 тысяч рабочих мест. Объем инвестиций в развитие этих площадок оценивается почти в 690 миллиардов рублей», – добавил он.
Реорганизуемые участки расположены в Западном, Северном, Северо-Восточном, Юго-Восточном, Юго-Западном, а также в Новомосковском административном округе столице. Их общая площадь составила около 280 гектаров. На месте старых складов и автостоянок появятся современные городские кварталы с необходимой социальной и коммерческой инфраструктурой.
Как рассказал министр правительства Москвы, руководитель Департамента городского имущества Максим Гаман, на площадках возведут свыше 6,7 миллиона квадратных метров недвижимости.
«Почти половину займет жилье – более 3,3 миллиона квадратных метров, из которых около 535 тысяч квадратных метров – для программы реновации. Также инвесторы возведут свыше 1,4 миллиона квадратных метров современных производств и около 1,9 миллиона квадратных метров общественно-деловых объектов», – заявил он.
Москва проводит аукционы на право реорганизации участков по программе комплексного развития территорий с 2020 года. На данный момент в рамках программы КРТ на разных стадиях реализации находится 188 проектов.
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