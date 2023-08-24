Ефимов: Москва за семь лет передала инвесторам в аренду 900 гектаров земли

Москва за семь лет передала инвесторам в аренду 900 гектаров земли в рамках масштабного инвестиционного проекта (МаИП). Об этом рассказал заместитель мэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов, выступая на Московском урбанистическом форуме – 2023.

«Реализация масштабных инвестпроектов позволяет создавать в Москве современную инфраструктуру и новые рабочие места. Значительная часть объектов, которые возводятся в рамках МаИП, – это учреждения образования, спорткомплексы, медицинские центры и предприятия», - отметил он.

По его словам, с 2016 года город предоставил застройщикам участки для реализации 588 проектов. Благодаря проекту инвесторы могут получить участок без торгов, договоры заключаются на пять лет.

Со своей стороны, глава Департамента городского имущества Максим Гаман добавил, что с начала 2023 года уже было заключено 39 таких договоров на 69,7 гектара земли. Так, инвесторы построят образовательные объекты, спортивные комплексы, новые производства и многое другое.

Напомним, что Москва строится с учетом ключевого принципа комплексности и сбалансированности. Появление новых домов, метро и дорог на карте города влияют на развитие города в масштабе и, конечно, на бытовые нужды горожан. Таким образом, создана городская среда, ориентированная на человека. Город проектируется с серьезным заделом на будущее, чтобы жить в новых домах, ездить по новым дорогам и пользоваться новыми станциями метро смогло не одно поколение москвичей.

