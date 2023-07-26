Ефимов: Москва выделила землю под 28 масштабных инвестпроектов

Москва с начала года предоставила под реализацию масштабных инвестиционных проектов более 50 гектаров земли, сообщил заместитель мэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

«С января по июнь 2023 года город заключил с застройщиками и инвесторами 28 договоров аренды земельных участков площадью 53 гектара для реализации масштабных инвестпроектов», - сказал Ефимов.

Он отметил, в столице появятся спорткомплексы, образовательные учреждения и другие объекты общей площадью более 400 кв.м.

Со своей стороны, министр правительства Москвы, руководитель Департамента городского имущества Максим Гаман уточнил, что под спорткомплексы выделено восемь участков площадью 15,6 гектара, под коммерческие объекты - девять участков (22 гектара),

«Пять участков площадью 6,8 гектара предоставлено для возведения объектов образования, рассчитанных на 2,1 тысячи учеников и воспитанников. Еще 8,6 гектара – для строительства транспортной и коммунальной инфраструктуры, а также для создания производств», – добавил Гаман.

По его словам, на Ленинградском проспекте появится многофункциональный ледовый комплекс площадью 169 тыс. кв.м., а в поселении Щапово - школа на 800 мест.

