Ефимов: Москва выделила участок в Тверском районе для строительства театра

Столичные власти выделили инвестору земельный участок в Тверском районе для реализации масштабного инвестиционного проекта (МаИП) – строительства театра мюзикла. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

«Новое учреждение культуры построят на месте бывшего здания Щукинской сцены для поддержки и развития творческой, просветительской и досуговой деятельности горожан», - отметил заммэра.

Глава департамента городского имущества Москвы Максим Гаман уточнил, что договор аренды участка заключен на пять лет.

«За это время компания должна завершить строительство здания театра площадью 7,1 тысячи квадратных метров», - добавил он.

Застройщикам в Москве с 2016 года выделяют землю без торгов для реализации масштабного инвестиционного проекта. Этот статус могут получить значимые для города объекты. Предпочтение отдается инновационным центрам, современным производствам, высоким технологиям, а также социальной и спортивной инфраструктуре.

