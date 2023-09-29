Ефимов: Москва выделила почти 140 га земли для расширения кинопарка Москино
Столица выделила дополнительные земельные участки площадью 138 га в районе деревни Юрово в Краснопахорском поселении для расширения территории кинопарка Москино. Об этом сообщил заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.
По его словам, для расширения территории кинопарка предоставлено 10 участков.
«В Красной Пахре уже смонтированы первые декорации, а также возводятся съемочные павильоны. В результате будет создана площадка для съемок российских фильмов и сериалов, которая станет новой достопримечательностью города и местом притяжения туристов», – отметил вице-мэр.
В свою очередь руководитель департамента городского имущества Максим Гаман напомнил, что в 2023 году для размещения объектов кинокластера столица уже выделила шесть земельных участков общей площадью более 150 га в поселении Краснопахорском.
Ранее, в конце августа, мэр Москвы Сергей Собянин запустил первую очередь кинокластера в селе Красная Пахра и рассказал, что в Троицком административном округе столицы создается самая большая в мире площадка для съемок натурного кино. Сегодня на территории уже идут съемки фильмов и сериалов, параллельно идет строительство объектов инфраструктуры.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru