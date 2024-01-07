Ефимов: Москва выделила 85 гектаров земли в 2023 году под программу реновации
Москва выделила 84,84 гектара земли в 2023 году для реализации программы реновации, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.
Ежегодно Москва выделяет участки для реализации программы реновации, где возводят дома и необходимые инфраструктурные объекты.
«В этом году с Московским фондом реновации жилой застройки заключили 102 договора безвозмездного пользования и аренды», – рассказал он.
Министр правительства Москвы Максим Гаман отметил, что больше всего земли под проекты реновации в 2023 году выделили в ЮВАО, ВАО и ЮЗАО, но такие участки есть в каждом районе столицы.
Участки используются для строительства жилья, подъездных дорог, благоустройства и размещения временных конструкций.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- 20-летняя шорт-трекистка из России умерла от гриппа
- Уголовное дело возбудили из-за ограничения подачи тепла в Подольске
- СМИ: В ФРГ подозревают Россию в слежении за военными учениями с дронов
- При взрыве в кальянной Домодедово пострадали три человека
- Воробьёв: В Подольске запустили второй котел
- Почти 130 ударов ВСУ нанесли по Белгородской области
- Назад, на Родину? Релоканты возвращаются в Россию за лучшей жизнью
- Гладков: Продолжается восстановление Белгорода после обстрела со стороны ВСУ
- Патриарх Кирилл призвал прощать тех, кто покинул РФ и осознал ошибку
- Холодные праздники: СК и прокуратура ищут виновных в коммунальных авариях в Подмосковье
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru