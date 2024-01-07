Ефимов: Москва выделила 85 гектаров земли в 2023 году под программу реновации 

Москва выделила 84,84 гектара земли в 2023 году для реализации программы реновации, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Ежегодно Москва выделяет участки для реализации программы реновации, где возводят дома и необходимые инфраструктурные объекты.

«В этом году с Московским фондом реновации жилой застройки заключили 102 договора безвозмездного пользования и аренды», – рассказал он.

Министр правительства Москвы Максим Гаман отметил, что больше всего земли под проекты реновации в 2023 году выделили в ЮВАО, ВАО и ЮЗАО, но такие участки есть в каждом районе столицы.

Участки используются для строительства жилья, подъездных дорог, благоустройства и размещения временных конструкций.