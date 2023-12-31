Ефимов: Москва выделила 35 участков под инфраструктуру РЖД в 2023 году

Российская столица в 2023 году передала компании «Российские железные дороги» 35 участков земли под прокладку новых путей, остановочных станций, а также других объектов необходимой инфраструктуры. Такую цифру назвал заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

«В этом году город предоставил ОАО “Российские железные дороги” в аренду земельные участки, на которых построят новые объекты и проведут реконструкцию существующих. За этот год с компанией заключили 35 договоров на 5,2 гектара земли. Всего за последние два года город выделил «РЖД» более 300 участков общей площадью свыше 20 гектаров», - уточнил заммэра.

Как отметил Ефимов, развитие железнодорожной инфраструктуры позволяет создавать в мегаполисе и развивать систему комфортного сообщения между районами, а также с Московской областью. Движение по Московскому центральному кольцу было открыто в 2016 году. Затем - по первым двум направлениям Московских центральных диаметров (2019). В 2023 году к ним добавились МЦД-3 Ленинградско-Казанский и МЦД-4 Калужско-Нижегородский.

Как уточнил глава Департамента городского имущества Максим Гаман, в этом году участки предоставлены в девяти административных округах Москвы. Шесть - на востоке города, по пять – в центре и в Зеленограде. По четыре участка выделено на западе и юго-востоке столицы.

Российская столица строится с учетом ключевого принципа комплексности и сбалансированности. Возведение новых домов, метро и дорог сказывается на развитии Москвы, а также в положительном плане на бытовых нуждах жителей города. Таким образом, формируется среда, ориентированная на человека.

