Ефимов: Москва реализовала в ТиНАО более 470 объектов городского имущества
Более 470 зданий, земельных участков и других объектов городского имущества реализованы за пять лет на торгах в Троицком и Новомосковском административных округах столицы, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.
«С 2018 года в ТиНАО реализовано 477 лотов. Наибольшей популярностью среди жителей пользуются участки под индивидуальное жилищное строительство», - сказал Ефимов.
По его словам, на торги выставлялись участки под строительство частных домов и коммерческих объектов, здания и помещения под бизнес, места на автопаркингах и нестационарные торговые объекты.
Как отметил руководитель столичного Департамента по конкурентной политике Иван Щербаков, за пять лет в ТиНАО реализовано 40 нестационарных торговых объектов, позволяющих открыть бизнес в популярных среди местных жителей местах.
«На столичном Инвестиционном портале предприниматели могут подобрать павильоны и киоски для использования под магазины, кафе или пункты проката спортивного инвентаря», - рассказал Щербаков.
Москва – город, развивающий предпринимательство. Напомним, столица выставляет на торги различное имущество, а витриной предлагаемых объектов выступает Инвестиционный портал Москвы.
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