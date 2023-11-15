Ефимов: Москва предоставила 8,4 гектара земли под масштабные инвестпроекты

Москва предоставила инвесторам 8,4 гектара земли на юго-востоке города для реализации масштабных проектов, среди которых два производства, детский сад и спортивный комплекс. О деталях соглашений рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.



«С начала этого года город заключил семь договоров аренды земли в Юго-Восточном административном округе для реализации масштабных инвестиционных проектов. Общая площадь участков составляет 8,4 гектара», - отметил он.



Так, для горожан построят детский сад на 190 человек, торговый центр с гостиницей, два производства и спортивный объект.



Министр правительства Москвы Максим Гаман пояснил, что инвесторам выделили землю в аренду без проведения торгов на пять лет, компании за это время построят объекты площадью 110 тысяч квадратных метров.



Со своей стороны, глава Департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский добавил, что в рамках соглашения будет построен также комплекс по производству бетона.



Стоит отметить, что город активно поддерживает бизнес и производство, с марта прошлого года земельные участки инвесторам предоставляются по льготной ставке один рубль в год. Больше об экономической политике и имущественно-земельных отношениях столицы можно узнать на сайте economy.mos.ru.

