Ефимов: Москва предоставила 8,4 гектара земли под масштабные инвестпроекты
Москва предоставила инвесторам 8,4 гектара земли на юго-востоке города для реализации масштабных проектов, среди которых два производства, детский сад и спортивный комплекс. О деталях соглашений рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.
«С начала этого года город заключил семь договоров аренды земли в Юго-Восточном административном округе для реализации масштабных инвестиционных проектов. Общая площадь участков составляет 8,4 гектара», - отметил он.
Так, для горожан построят детский сад на 190 человек, торговый центр с гостиницей, два производства и спортивный объект.
Министр правительства Москвы Максим Гаман пояснил, что инвесторам выделили землю в аренду без проведения торгов на пять лет, компании за это время построят объекты площадью 110 тысяч квадратных метров.
Со своей стороны, глава Департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский добавил, что в рамках соглашения будет построен также комплекс по производству бетона.
Стоит отметить, что город активно поддерживает бизнес и производство, с марта прошлого года земельные участки инвесторам предоставляются по льготной ставке один рубль в год. Больше об экономической политике и имущественно-земельных отношениях столицы можно узнать на сайте economy.mos.ru.
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