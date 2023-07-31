Ефимов: Московский производитель впервые разработал высокоскоростной лифт

Московский лифтостроительный завод разработал модель лифта со скоростью четыре метра в секунду. Об этом рассказал заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Он отметил, что компания «МЭЛ» является первым столичным производителем, который разработал модель высокоскоростного лифта. По словам Ефимова, серийное производство таких лифтов планируется запустить в 2024 году. Так, подобные лифты подойдут для высотных жилых домов и бизнес-центров. Они смогут закрыть спрос рынка на лифты в зданиях до 50 этажей.

Руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский рассказал, что для производства новых скоростных лифтов будет построен производственный цех в рамках масштабного инвестпроекта. По его словам, для этого город передал компании в аренду земельный участок площадью 0,7 га в районе Гольяново.

Так, после окончания строительства цеха будет создано 85 рабочих мест. Планируется, что строительные работы закончатся в ноябре этого года.

Московская промышленность не первый год работает над достижением технологического суверенитета. Многие ключевые продукты и компоненты уже производятся в столице и полностью заменили импортные аналоги.

