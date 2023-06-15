Москва заключила с инвесторами 12 офсетных контрактов

Московские власти заключили с инвесторами уже 12 офсетных контрактов, благодаря которым в столице локализуют и модернизируют ряд предприятий. Об этом на ПМЭФ сообщил заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

В частности, соглашения гарантируют стабильные поставки лекарств, медицинских изделий, продуктов питания для молочных кухонь и систем хранения документов. В создание производств будет вложено в общей сложности 19,4 миллиарда рублей, отметил Ефимов.

В этом году Москва подписала с инвесторами семь контрактов, а совокупный объем инвестиций по ним составит около пяти миллиардов рублей.

Глава департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский заявил, что благодаря офсетам экономия средств на закупке составила около семи миллиардов рублей. Соглашения позволят создать в городе новые предприятия с последующим трудоустройством пяти тысяч человек.

