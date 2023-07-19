Ефимов: Московские предприятия получили займы на 4 млрд рублей с 2017 года 

Столичные промышленные предприятия получили на льготных условиях в Московском Фонде поддержки промышленности и предпринимательства целевые займы на общую сумму более четырех млрд рублей с 2017 года. Об этом заявил заммэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

По его словам, заемные средства были выплачены более чем 30 предприятиям, среди которых изготовители микроэлектроники, продуктов питания, косметики, огнеупоров, медоборудования и нетканых материалов. Это способствует увеличению вложений промышленных компаний в свое развитие, усовершенствованию инфраструктуры и оборудования и созданию новых рабочих мест, отметил Ефимов. Это позволяет назвать московскую промышленность движущей силой экономики.

Столичные промышленные предприятия оказывают неоценимую помощь экономике Москвы инвестициями в инновации. Благодаря вложениям создаются современные технологии и товары, которые востребованы на самых разных рынках.

Всего фонд предлагает восемь видов целевых займов: на подключение к сетям инженерно-технического обеспечения, покрытие кассового разрыва, покупку нового оборудования, программного обеспечения, компьютерного, серверного или сетевого оборудования, на развитие экспорта, в том числе АПК, и так далее.

По словам главы столичного Департамента инвестиционной и промышленной политики Владислава Овчинского, займы на сумму до 300 млн рублей предоставляются на срок до пяти лет по ставке от 3% годовых. В 2023 году деньги получили изготовители роботизированных комплексов, медоборудования, сварочных электродов и косметики. Сумма выплаченных средств составила 600 млн рублей.

Также с марта 2022 года функционирует программа льготного инвестиционного кредитования промышленности. В апреле 2023 года она распространилась на договоры лизинга оборудования. В ней могут принимать участие малые и средние промышленные предприятия.

Для получения льготных займов следует подписать кредитный договор, после чего обратиться в Московский Фонд поддержки промышленности и предпринимательства. После одобрения заявки заключается договор финансовой поддержки для компенсации части затрат на выплату процентов по кредиту. После этого на счет компании в кредитной организации перечисляется требуемая сумма.

Также экспортеры могут получить поддержку на платформе «Мой экспорт». Здесь можно бесплатно проконсультироваться с аналитиками и экспертами, получить помощь в продвижении продукции на международных маркетплейсах, освоить онлайн-курсы и так далее. Данная платформа работает при поддержке федеральной программы «Мой экспорт» нацпроекта «Международная кооперация и экспорт».

