Ефимов: Котировочные сессии сэкономили заказчикам Москвы почти 5 млрд рублей

Котировочные сессии на Портале поставщиков дали возможность заказчикам из Москвы сэкономить почти пять миллиардов рублей за девять месяцев текущего года. Такую статистику привёл заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов. Он подчеркнул, что механизм котировочных сессий выгоден всем участникам.

«Поставщики имеют возможность находить надежных партнёров и наращивать рынок сбыта. В свою очередь заказчики могут выбирать оптимальные по цене и качеству предложения со стороны добросовестных предпринимателей, экономя на этом средства бюджета», - пояснил заммэра.

Котировочные сессии представляют собой мини-аукционы продолжительностью три, шесть или 24 часа. Особенность заключается в том, что поставщики – конкуренты в процессе снижают изначально обозначенную цену контракта. Такой способ позволяет бизнесу быстро заключать договоры и получать прибыль, а заказчикам – оперативно получать продукцию по выгодной цене.

«С января по сентябрь, включительно, на портале поставщиков опубликовано 139 200 мини-аукционов. Снижение начальной цены в среднем составило 14%. Экономия для заказчиков составила 4,7 миллиарда рублей», – уточнил Ефимов.

Как отметил заммэра, Москва стремится развивать предпринимательство. Портал поставщиков автоматизирует закупки малого объема для небольших компаний и индивидуальных предпринимателей. Участие в госзакупках предоставляет им дополнительные возможности для сохранения и развития бизнеса.

По словам главы столичного Департамента по конкурентной политике Ивана Щербакова, в котировочных сессиях могут принимать участие не только предприниматели из Москвы. Более трети контрактов по результатам мини-аукционов за январь – сентябрь заключено с поставщиками из Санкт-Петербурга, Московской, Калужской, Ярославской областей и других регионов.

