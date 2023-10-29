Ефимов: контроль качества Портала поставщиков рассмотрел 15 тысяч обращений

Служба контроля качества столичного Портала поставщиков рассмотрела 15 тысяч обращений пользователей за пять лет, рассказал заммэра мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.



«Обратная связь с пользователями Портала – поставщиками или заказчиками из любых регионов – важна для развития ресурса, создания и улучшения его сервисов. С этой целью в октябре 2018 года начала работать служба контроля качества», - сказал Ефимов.



По его словам, полученные предложения от пользователей помогли Порталу стать удобнее и обзавестись полезными сервисами. Например, на Портале появился бот автоматических ставок для котировочных сессий.



Глава столичного департамента по конкурентной политике Иван Щербаков рассказал, что специалисты портала начинают внедрять новые сервисы, когда получают много похожих предложений. Разработчики изучают каждое предложение пользователей. Как отметили в столичном департаменте информационных технологий, Портал поставщиков постоянно развивается посредством внедрения новых сервисов.



Портал поставщиков создали в 2013 году для автоматизации закупок малого объема. На данный момент на площадке работают заказчики из 40 российских регионов и больше 310 тысяч поставщиков со всей страны. Москва заинтересована в развитии предпринимательства. С более подробной информацией об экономической политике и имущественно-земельных отношениях Москвы можно ознакомиться на сайте economy.mos.ru

