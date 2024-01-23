Ефимов: инвесторы проектов КРТ получат финансирование в Сбере

Новый продукт позволит застройщикам претендовать на проектное финансирование, если за предыдущие десять лет они построили не менее 100 тысяч «квадратов» жилья.

«В 2023 году было подписано соглашение о сотрудничестве между правительством Москвы и Сбером. В результате был создан специальный банковский продукт для проектов комплексного развития территорий. Он позволит финансировать застройку уже на начальном этапе, девелоперы смогут быстрее приступить к строительным работам и сократить сроки реализации проекта», — сказал Ефимов.

Полученные выплаты можно будет потратить уже на начальном этапе работ, в частности, компенсировать из них стоимость изымаемой недвижимости правообладателям, оплатить проектные работы и так далее.

По словам вице-президент Сбербанка — председателя Московского банка Вячеслава Цыбульникова, уже сегодня корпоративные клиенты Московского банка Сбера в сфере девелопмента располагают свыше 1,7 трлн рублей проектного финансирования и гарантий на создание объектов коммерческой и жилой недвижимости, а также инфраструктурных проектов. Сбер — самый крупный партнер программы КРТ. Банк обеспечивает исполнение обязательств по договору о КРТ и дает тендерную гарантию на участие в торгах.

Начальные этапы могут финансироваться до трех лет с возможность продления выплат до раскрытия эскроу. При этом окончательный срок проектного финансирования не может превышать 15 лет.

Министр московского правительства, глава Департамента городского имущества города Москвы Максим Гаман заявил, что по программе КРТ сейчас реализуются 12 проектов площадью порядка 280 га.

В рамках программы комплексного развития территорий появляются многофункциональные городские кварталы, строятся дороги, комфортное жилье и необходимая инфраструктура.

