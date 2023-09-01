Ефимов: Инвестор восстановит памятник архитектуры ХlХ века по льготной программе

Город заключил с инвестором ООО «Третий тайм» договор аренды объекта культурного наследия «Дом, в котором жил Николай Андреевич Андреев в 1900–1932 г.г.» по программе «1 рубль за квадратный метр в год», рассказал заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

«Договор аренды объекта культурного наследия в Большом Афанасьевском переулке – дома, в котором жил скульптор Николай Андреевич Андреев, – заключили по льготной программе на 49 лет», – отметил заммэра столицы.

По его словам, за пять лет победитель должен будет восстановить комплекс, который состоит из трех построек. По окончании восстановления инвестор сможет перейти на льготную ставку и использовать недвижимость по своему усмотрению.

Отмечается, что программа «1 рубль за квадратный метр в год» для арендаторов объектов культурного наследия стартовала в Москве в 2012 году. Чтобы поучаствовать в программе, инвесторы должны заявиться на специальные аукционы по аренде ветхих памятников архитектуры. По итогу победитель торгов должен будет отреставрировать старое здание. Именно этот пункт договора является основанием для перехода на льготную ставку аренды.

Министр правительства Москвы, глава департамента городского имущества города Москвы Максим Гаман рассказал, что общая площадь памятника архитектуры XIX века превышает 800 квадратных метров. Он уточнил, что инвестор получит в аренду три строения и земельный участок площадью шесть соток.

Стоит отметить, что в Москве проводят реставрационные работы зданий, а также обучают новых реставраторов. Власти столицы бережно сохраняют археологические находки, проводят тематические форумы и мастер-классы. На сегодняшний день доля объектов культурного наследия в хорошем и удовлетворительном состоянии составляет 96,4%.