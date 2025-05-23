В авиакатастрофе в Калифорнии погиб бывший барабанщик Devil Wears Prada
Бывший барабанщик металкор-группы из США Devil Wears Prada Дэниэл Уильямс погиб в результате авиакатастрофы в Калифорнии. Об этом говорится в сообщении коллектива в соцсетях.
«Мы обязаны тебе всем. Любим тебя вечно», - написала группа, опубликовав фото Уильямса.
Музыкант работал с Devil Wears Prada в 2005—2016 годах.
Ранее стало известно, что в ночь на 22 мая неподалеку от аэропорта Сан-Диего разбился легкомоторный самолет Cessna 550. На борту находились шесть человек, трое погибли. Воздушное судно рухнуло на жилой квартал, в результате загорелись 15 домов и несколько машин, отмечает 360.ru.
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