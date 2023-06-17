Ефимов: Индекс оценки городов и регионов ЕАЭС создали в Москве

Департамент инвестиционной и промышленной политики Москвы и Национальное рейтинговое агентство подготовили совместный ESG-рэнкинг для 23 регионов и самых крупных городов Евразийского экономического союза. Об этом на полях ПМЭФ заявил заммэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.



По его словам, российская столица на протяжении нескольких лет трудится над выполнением 17 целей устойчивого развития. Сегодня Москва полностью реализовала шесть из них. Например, это пилотный проект с моногородами по выполнению целей устойчивого развития с ВЭБ.РФ и система оценки инфраструктурных проектов IRIIS.



«Цель ESG-рэнкинга — выполнять функции инструмента оценки эффективности работы органов власти в вопросах реализации принципов ESG», — объяснил Ефимов.



Итоговый ESG-индекс включает в себя показатели экологического блока, социального блока и управленческого блока, при этом для каждого из них рассчитан субиндекс. Оценка регионов и городов ESG-рэнкинга осуществляется по 45 показателям, сгруппированным по тематическим блокам.



Глава столичного Департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский заявил, что реализация рэнкинга привлечет дополнительное внимание к инвестиционному потенциалу региона, увеличит доверие в бизнес-среде между членами Союза и обеспечит обмен лучшими практиками по достижению целей устойчивого развития. Вместе с тем изучение рэнкинга позволяет выявить направления, требующие особого внимания, добавил Овчинский.



В выборке рэнкинга учитываются один армянский, два киргизских, по семь казахстанских и белорусских и шесть российских регионов. Его результаты опубликуют на портале Национального рейтингового агентства.

