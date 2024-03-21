Ефимов: Город экономит бюджет из-за совместных закупок на Портале поставщиков

Московские заказчики начали проводить совместные котировочные сессии на Портале поставщиков с сентября 2023 года и уже опубликовали свыше 1800 таких закупок. Об этом заявил заммэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.



«Совместные котировочные сессии позволяют заказчикам объединять свои потребности в продукции и привлекать к закупкам больше поставщиков. Это повышает конкуренцию между ними и позволяет экономить бюджетные средства. Предприниматели при этом могут увеличивать продажи и заключать контракты сразу с несколькими заказчиками», — заявил вице-мэр. Он добавил, что за шесть месяцев на Портале поставщиков было опубликовано более 1,8 тысячи совместных котировочных сессий на сумму около 1,1 миллиарда рублей. Благодаря снижению начальной цены в ходе таких закупок столица сэкономила почти 92 миллиона рублей, подчеркнул Ефимов.



Котировочная сессия представляет собой мини-аукцион. Его участники соревнуются между собой, постепенно уменьшая стартовую максимальную цену контракта. Продолжительность котировочной сессии может составлять три, шесть или 24 часа. Побеждает тот, кто предложит наименьшую цену. Также организатор может пригласить в свою закупку иных заказчиков, зарегистрированных на Портале поставщиков и находящихся в одном регионе, выбрав тип «Совместная закупка». При этом закупаемые товары должны соответствовать одной категории.



По словам главы Департамента по конкурентной политике города Москвы Кирилла Пуртова, в большинстве случаев столичные заказчики объединяются, чтобы совместно приобретать строительные товары (783 процедуры за полгода, общая сумма — 508,8 млн рублей), хозтовары и бытовую технику (398 сессий за шесть месяцев, 206,4 млн рублей), тройку замыкают канцелярские и бумажные изделия (374 мини-аукциона, 148,6 млн рублей).



В Департаменте информационных технологий города Москвы подчеркнули, что реализация механизма совместных котировочных сессий для заказчиков из Москвы стала возможной благодаря взаимодействию Единой автоматизированной информационной системы торгов и Портала поставщиков.



По словам главы Департамента информационных технологий города Москвы Эдуарда Лысенко, для подбора актуальных совместных закупок на портале поставщикам следует выставить соответствующий фильтр в разделе «Котировочные сессии» (единый реестр закупок). Также предприниматели могут настроить уведомления о размещении закупок по тому или иному виду продукции, региону и заказчику. Оповещения поступают в личный кабинет или на электронную почту, что дает возможность предпринимателям ускорить поиск подходящих заказов, планировать собственное участие в закупках и расширять рынок сбыта.

