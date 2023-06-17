Ефимов: Доля инвестиций Москвы в основной капитал России составила 21,2% в 2022 году
Доля столицы в суммарном показателе вложений в основной российский капитал составила 21,2% в прошлом году. Это на три процентных пункта больше, чем в 2021 году. Об этом заявил заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов на полях ПМЭФ.
По его оценке, российская столица по-прежнему подтверждает высокую степень деловой активности и имеет существенное значение в преумножении социально-экономического благополучия России. Ефимов добавил, что с 2018 по 2022 год доля инвестиций столицы выросла на 7,2 процентных пункта.
По словам главы столичного Департамента инвестиционной и промышленной политики Владислава Овчинского, в прошлом году объем вложений в основной капитал Москвы составил более 5,9 трлн рублей. Это на 2,2% больше, чем в 2021 году, подчеркнул он. При этом порядка 4,4 трлн рублей пришлось на средний и крупный бизнес. Эти деньги были потрачены предпринимателями на возведение нежилых строений, благоустройство и закупку оборудования и машин.
Отмечается, что столица обеспечивает потенциальным инвесторам выгодные условия для развития деятельности. В частности, в Москве организован большой рынок сбыта товаров с высокой покупательской способностью и обширный спектр мер поддержки.
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