Ефимов: Девять проектов КРТ в Москве реализуют правообладатели

В Москве инвесторы реализуют 18 проектов комплексного развития территорий (КРТ), редевелопментом половины из них занимаются сами правообладатели, рассказал заммэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

«Правообладатели земли и недвижимости, находящейся в границах проектов комплексного развития территорий, реорганизуют девять участков бывших промзон и неэффективно используемых территорий общей площадью свыше 161,5 гектара», - уточнил Ефимов.

По его словам, на этих территориях возведут 1,89 миллиона квадратных метров недвижимости различного назначения. Объем инвестиций в проекты составит практически 193 миллиарда рублей, а по итогу реорганизации участков появится больше 10 тысяч рабочих мест, отметил Ефимов.

Министр правительства Москвы, глава департамента городского имущества города Москвы Максим Гаман рассказал, что на севере столицы правообладателями реализуется больше всего проектов – четыре, по два объекта реализуют на западе Москвы и на территории ТиНАО, еще один – на северо-западе Москвы.

«В рамках проектов комплексного развития территорий, реализуемых правообладателями, предусмотрено возведение более 1,56 миллиона квадратных метров жилья, из них не менее 253 тысяч квадратных метров будет построено для целей Программы реновации», - уточнил Гаман.

Действующая в столице программа комплексного развития территорий предусматривает формирование многофункциональных кварталов в мегаполисе. На месте бывших промышленных зон и неэффективно используемых участков появляются жилые кварталы, новые дороги, необходимая инфраструктура. В данный момент в Москве идёт реализация 188 проектов КРТ совокупной площадью порядка 2,45 тысяч гектаров.

