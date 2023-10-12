Ефимов: Четыре участка в районе Зюзино реорганизуют
Неэффективно используемые участки в Юго-Западном административном округе столицы общей площадью 3,87 га реорганизуют по программе комплексного развития территорий (КРТ). Об этом рассказал заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.
Он отметил, что четыре неэффективно используемых участка в Зюзине входят в один проект комплексного развития территорий и подлежат редевелопменту. По словам Ефимова, проект полностью будет направлен на реализацию целей программы реновации.
«Объем вложений в развитие площадок оценивается в 15,7 млрд рублей», – добавил Ефимов.
Так, участки находятся на Азовской улице, Нахимовском и Севастопольском проспектах, а также на Болотниковской улице. Сейчас на них расположены старые складские комплексы и другие объекты.
Руководитель Департамента городского имущества Москвы Максим Гаман рассказал, что в рамках редевелопмента участков планируется возвести свыше 130 тысяч «квадратов» жилья по реновации. Кроме того, указал он, проведут работы по озеленению территорий и благоустройству улично-дорожной сети. Участки находятся рядом со станциями метро «Каховская», «Севастопольская» и «Нахимовский проспект».
На сегодняшний день в Москве в разных стадиях реализации находится 188 проектов КРТ общей площадью порядка 2,45 тысячи га. В рамках программы комплексного развития территорий создают многофункциональные городские кварталы, где на месте неэффективно используемых участков и бывших промзон возводят комфортное жилье, дороги и другую необходимую инфраструктуру.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru