Ефимов: Больше четырех тысяч машино-мест купили москвичи у города за полгода

Спрос на парковочные места от столицы за первые шесть месяцев этого года вырос почти вдвое по сравнению с аналогичным периодом 2022 года, сообщил заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.



По его словам, за первое полугодие 2023 года город заключил практически 4,3 тысячи договоров купли-продажи машино-мест общей площадью свыше 65,5 тысячи квадратных метров, что почти в два раза превышает показатели прошлого года, когда москвичи приобрели более 2,2 тысячи объектов общей площадью 3,3 тысячи квадратных метров.

Жители столицы могут приобрести машино-место на открытых аукционах, посредством публичного предложения, на торгах без объявления цены, а также без торгов по преимущественному праву.

Министр правительства Москвы, глава департамента городского имущества Максим Гаман рассказал, что больше всего парковочных мест купили жители северо-запада столицы – 932 объекта, а также москвичи с юга Москвы – 717. На западе города приобрели 648 машино-мест, в центре – 424 мест для парковки, а на северо-востоке – 411.



Любое физическое или юридическое лицо может участвовать в торгах. Получить информацию о выставляемых лотах и порядке участия в аукционах можно на официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о проведении торгов и на Инвестиционном портале Москвы в разделе «Продажа машино-мест». Инвестиционный портал Москвы на протяжении девяти лет остается одним из самых востребованных специализированных ресурсов для инвесторов и москвичей.

