Ефимов: Более 30 тысяч бизнесменов из регионов принял Портал поставщиков в этом году

Более 30 тысяч предпринимателей со всей России прошли регистрацию на Портале поставщиков Москвы с начала текущего года. Об этом рассказал заместитель мэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов. Общее число пользователей ресурса достигло 325 тысяч.

«С ними московские заказчики уже заключили 22800 контрактов на закупку строительных, хозяйственных, медицинских товаров, средств связи, электроники, бытовой и оргтехники, другой продукции. Объем этих сделок превысил 4,3 миллиарда рублей», – отметил заммэра.

Около трети новых зарегистрированных пользователей портала составляют индивидуальные предприниматели и физические лица. В общей сложности, свыше 90% поставщиков представляют малый и средний бизнес. Интернет-ресурс даёт им возможность предлагать свои товары, работы и услуги. В свою очередь госзаказчики подбирают необходимую им продукцию от добросовестных поставщиков по выгодной цене.

Как отметил глава Департамента по конкурентной политике Иван Щербаков, практически две трети новых пользователей – предприниматели из регионов. Дружественный интерфейс портала удобен как для опытных, так и для новых поставщиков. Ресурс предоставляет полную информацию о продукции, которая пользуется спросом у заказчиков. Там же можно загрузить каталог с помощью встроенного API-сервиса.

По словам заместителя главы Департамента информационных технологий Романа Урнышёва, всё это помогает предпринимателям разрабатывать стратегию участия в госзакупках. Ещё одно новшество портала - сервис «Школа поставщика». С его помощью новые пользователи быстрее разбираются со структурой платформы и нюансами процедуры закупок.

Портал поставщиков начал функционировать 10 лет назад с целью автоматизации закупок малого объема. На сегодня платформа объединяет уже заказчиков из 40 субъектов федерации. Электронный каталог продукции включает свыше 2,5 миллиона уникальных наименований. Каждый день посредством ресурса проходит заключение около 1,5 тысяч контрактов.

