Ефимов: Более 220 компаний Москвы присоединились к нацпроекту «Производительность труда»

Предприниматели и представители власти обсудили состояние экономики России, а также оценили новые подходы к повышению производительности труда и мотивации персонала на форуме «День производительности труда и наставничества», который прошел в Москве. С приветственным словом на нём выступили министр экономического развития РФ Максим Решетников и заммэра Москвы Владимир Ефимов.

«Нацпроект доказал свою эффективность. Благодаря его поддержке более четырех тысяч предприятий увеличили прибыль на 318 миллиардов рублей. Это почти в 10 раз больше, чем бюджет нацпроекта. Он помогает не только создать современную производственную систему, но и адаптироваться к ограничениям на рынке труда», – отметил глава Минэкономразвития.

По его словам, за шесть лет нацпроект уже снизил потребность экономики в кадрах на 100 тысяч человек.

Решетников также подчеркнул, что в случае его продления, эффект перекроет более 10% нехватки персонала в стране к 2030 году.

Национальный проект «Производительность труда» – мера государственной поддержки бизнеса, которая позволяет увеличивать объемы выпускаемой продукции и сокращать производственные издержки без дополнительных затрат. В Москве он реализуется с начала 2022 года. До конца 2024 года в нем сможет принять участие 441 предприятие.

«В текущих условиях повышение производительности труда может стать одним из важных факторов развития отраслей отечественной экономики», - заявил заммэра столицы.

Он рассказал, что столичное бизнес-сообщество понимает это, поэтому уже 220 московских компаний с совокупной выручкой свыше триллиона рублей подписали соглашения с городом для получения мер адресной поддержки в рамках национального проекта.

По словам Ефимова, половина из них уже завершили активную фазу нацпроекта и увидели реальные положительные эффекты: средний рост производительности труда на предприятии составляет 40%.

В этом году в Москве впервые прошел региональный этап конкурса, а ГУП «Мосгортранс» победило в номинации «Профессиональное развитие молодежи».

Ефимов подчеркнул, что большое внимание участники форума уделили наставничеству как одному из наиболее эффективных инструментов повышения квалификации и профессионального развития работников.

«Передавая знания и навыки начинающим сотрудникам, способствуя их лучшей адаптации на новом рабочем месте, наставники помогают улучшить качество процессов в своих организациях и повысить производительность труда», - добавил заммэра.

В рамках нацпроекта эксперты Регионального центра компетенций Москвы проводят анализ текущих процессов в компании, находят уязвимости и предлагают решения, позволяющие повысить эффективность работы предприятия и увеличить доходность бизнеса.

