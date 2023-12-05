Ефимов: Бизнес выкупил у Москвы в рассрочку более 320 объектов недвижимости
В Москве представители малого и среднего бизнеса активно пользуются правом преимущественного выкупа арендуемых у города помещений в рассрочку, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.
По его словам, предприниматели могут внести всю сумму за выкупаемые помещения целиком, либо воспользоваться рассрочкой, делая платежи в течение пяти или семи лет. При этом большинство выбирает второй вариант.
«С начала 2023 года по преимущественному праву выкуплено 329 объектов в десяти округах столицы, из них 323 объекта – в рассрочку», – сказал Ефимов, добавив, что площадь этих объектов составила около 60 тыс. кв.м.
При этом он подчеркнул, что рассрочка позволяет представителям малого бизнеса получить объекты в собственность и использовать их полноценно.
Как пояснил министр правительства Москвы, руководитель Департамента городского имущества Максим Гаман, наибольшей популярностью пользуются помещения в центре столицы.
«Здесь с начала этого года в рассрочку было выкуплено 72 объекта общей площадью 14,7 тыс. кв.м.», - сообщил Гаман.
В Топ-3 также вошли север Москвы, где было выкуплено 44 помещения площадью 7,2 тыс. кв.м., и юго-запад (41 помещение площадью 6 тыс. кв.м.).
В Москве представителям малого и среднего бизнеса предоставляется право преимущественного выкупа арендуемых у города помещений. Для этого предприниматели должны арендовать недвижимость не менее двух лет и быть в реестре субъектов малого и среднего предпринимательства.
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