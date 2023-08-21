Ефимов: бизнес купил у города более 1,5 тысячи объектов недвижимости в этом году

В январе-июле этого года столица заключила с представителями бизнеса более полутора тысяч договоров купли-продажи объектов городской недвижимости, рассказал заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

«В январе – июле текущего года город заключил с бизнесом свыше полутора тысяч договоров купли-продажи объектов нежилого фонда общей площадью 168,7 тысяч квадратных метров», - уточнил Ефимов.

По его словам, количество заключенных в 2023 году договоров купли-продажи превысило годовой показатель 2022 года. Ефимов подчеркнул, что такой скачок обусловлен переведением процедур торгов и оформления документов в онлайн-формат. Благодаря нововведениям процесс покупки имущества столицы стал удобнее и доступнее, так как все договоры можно заключить через личный кабинет на Инвестпортале. Число выставляемых помещений на торги также увеличилось, указал заммэра.

Более того, число сделок на торгах в январе-июле этого года превысило показатели за аналогичные периоды последних десяти лет и побило рекорд.

Москва – город, развивающий предпринимательство. Бизнес приобретает городскую недвижимость и открывает магазины, кафе, офисы, благодаря чему в столице создается больше рабочих мест и улучшается инфраструктура города.

Министр правительства Москвы, глава департамента городского имущества Максим Гаман рассказал, что на западе Москвы продали больше всего коммерческих объектов, а именно – 383. Их площадь составила 25,5 тысяч квадратных метров. В ЦАО столицы реализовали 181 коммерческий объект площадью 23,5 тысячи квадратных метров, а на юге города предприниматели выкупили 177 помещений площадью 9,09 тысяч квадратных метров.

Кроме того, на юго-западе Москвы реализовали 174 объекта городского имущества, на северо-востоке в руки предпринимателей ушли 156 объектов, на востоке – 146, на севере – 143, а на северо-западе – 126.

Стоит отметить, что Москва заинтересована в развитии бизнеса. Именно в качестве поддержки предпринимательства столицы город выставляет на торги различное имущество. Ознакомиться со всем списком реализуемой на торгах городской недвижимости и узнать более подробную информацию можно на Инвестиционном портале Москвы в разделе «Имущество от города.

