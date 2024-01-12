Ефимов анонсировал строительство нового жилого квартала в Царицыне

Бывшая промзона «Котляково» при содействии правительства Москвы и созданной городом компании «Управление гражданского строительства» будет преобразована в жилой квартал. Об этом заявил заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

«В течение семи лет городская компания преобразует неэффективно используемую территорию и возведет свыше 196 тысяч метров различной недвижимости», - заявил Ефимов.

В общей сложности в проект будет вложено более 65 миллиардов рублей, а ежегодный бюджетный эффект составит 290 миллионов рублей.

Рядом с участком находится железнодорожная станция Чертаново и Варшавское шоссе.

«Здесь появятся жилые дома по программе реновации […], общественно-деловые и социальные объекты[…], включая физкультурно-оздоровительный комплекс с бассейном, школу для 425 учащихся, а также детский сад для 185 воспитанников», - сказал глава департамента городского имущества Москвы Максим Гаман.

В рамках программы комплексного развития территорий (КРТ) создаются городские кварталы, где на месте бывших промзон и неэффективно используемых участков проектируются жилье, дороги и различная инфраструктура. На сегодняшний день в Москве находится 188 проектов КРТ общей площадью около 2,45 тысячи гектаров.

