Ефимов анонсировал строительство нового жилого квартала в Царицыне
Бывшая промзона «Котляково» при содействии правительства Москвы и созданной городом компании «Управление гражданского строительства» будет преобразована в жилой квартал. Об этом заявил заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.
«В течение семи лет городская компания преобразует неэффективно используемую территорию и возведет свыше 196 тысяч метров различной недвижимости», - заявил Ефимов.
В общей сложности в проект будет вложено более 65 миллиардов рублей, а ежегодный бюджетный эффект составит 290 миллионов рублей.
Рядом с участком находится железнодорожная станция Чертаново и Варшавское шоссе.
«Здесь появятся жилые дома по программе реновации […], общественно-деловые и социальные объекты[…], включая физкультурно-оздоровительный комплекс с бассейном, школу для 425 учащихся, а также детский сад для 185 воспитанников», - сказал глава департамента городского имущества Москвы Максим Гаман.
В рамках программы комплексного развития территорий (КРТ) создаются городские кварталы, где на месте бывших промзон и неэффективно используемых участков проектируются жилье, дороги и различная инфраструктура. На сегодняшний день в Москве находится 188 проектов КРТ общей площадью около 2,45 тысячи гектаров.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru