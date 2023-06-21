Ефимов: 57% незаконных построек в Москве демонтированы собственниками добровольно
За первые пять месяцев текущего года 57% незаконных построек были демонтированы их владельцами добровольно. Об этом сообщил заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.
По его словам, такие данные на 9% превышают показатели аналогичного периода 2022 года. Ефимов отметил, что столичные власти проводят профилактическую работу с бизнес-сообществом по предупреждению нарушений в земельно-имущественной сфере. Так, благодаря этому увеличивается число предпринимателей, которые признают факт нарушения и сами начинают демонтаж незаконных построек.
Выявлением объектов самовольного строительства в Москве занимается Госинспекция по недвижимости. Начальник инспекции Иван Бобров рассказал, что в 2022 году с января по 1 июня в добровольном порядке было демонтировано 48% от общего объема демонтажа. Он напомнил, что ведомство также занимается профилактикой земельно-имущественных нарушений и демонтажом незаконных строений.
При этом помогать выявлять самовольные постройки могут и простые москвичи с помощью чат-бота «Самострой.net». С его помощью можно проверить законность объекта. Чтобы воспользоваться сервисом, нужно найти его в Telegram, нажать опцию «Старт» и ввести кадастровый номер объекта. Больше информации об экономической политике и имущественно-земельных отношениях Москвы можно узнать на сайте economy.mos.ru
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