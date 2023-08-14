Ефимов: 44 земельных участка реализованы в Москве за первую половину 2023 года

В Москве за первую половину 2023 года реализованы на торгах 44 земельных участка общей площадью более 7 гектаров для коммерческого использования и частного строительства. Об этом сообщил заммэра Москвы Владимир Ефимов.



«На них появится около 43 тысяч квадратных метров коммерческих площадей и свыше 19 тысяч квадратных метров частной жилой недвижимости», – отметил вице-мэр.



Подавляющее большинство участков, проданных с аукционов, были расположены в ТиНАО (40 лотов). В Восточном административном округе было реализовано два объекта. Еще по одному участку было выставлено на западе Москвы и в Зеленограде. В торгах приняли участие около 450 участников.



По словам главы столичного департамента по конкурентной политике Ивана Щербакова, чаще всего земельные участки продавались под индивидуальную жилищную застройку (37 лотов).



Они стали и самыми популярными среди жителей, так как в среднем за один лот конкурировали 11 претендентов, уточнил глава департамента.



«Самым востребованным стал участок в ТиНАО площадью около 1,5 тысячи квадратных метров – на него претендовали сразу 56 участников торгов», – рассказал Щербаков.



Москва – город, развивающий предпринимательство. Москва выставляет на торги различное имущество, а витриной предлагаемых объектов выступает Инвестиционный портал Москвы. В разделе «Имущество от города» публикуется вся необходимая информация о лотах.

